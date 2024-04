Samsung conferma che la famiglia Galaxy Watch 7 sarà numerosa

I successori della famiglia Galaxy Watch 6 che vediamo in copertina, e che abbiamo conosciuto quest'anno, saranno ovviamente gli smartphone della serie Galaxy Watch 7. Per questi dispositivi ci attendono delle novità che sarebbero appena state indirettamente confermate da Samsung.

In seguito alla condivisione del report finanziario che ha mostrato i risultati dell'azienda nel primo trimestre dell'anno, sono emersi dettagli sui modelli che possiamo aspettarci con la nuova serie di smartwatch. Quello che ci interessa è che Samsung conferma che arriveranno modelli premium.

Sembra quindi chiaro che arriverà un Galaxy Watch 7 Pro, qualcosa di cui avevamo già sentito parlare nelle scorse settimane. Si tratterebbe di un ritorno del modello Pro, visto l'ultima volta con la serie Galaxy Watch 5.

Questo modello dovrebbe proporre una batteria quasi da record, con una capacità di circa 600 mAh.

Ma oltre al modello Pro e a quello base, potrebbe arrivare anche un Galaxy Watch 7 Fan Edition. Si tratterebbe di una novità assoluta per il segmento smartwatch di Samsung, ma non ovviamente per i suoi dispositivi in generale. Ricordiamo benissimo i vari smartphone Samsung Fan Edition arrivati nel corso del tempo. Questo Galaxy Watch 7 FE dovrebbe proporre delle specifiche hardware riviste leggermente al ribasso, in favore di un prezzo più abbordabile.

Un comune denominatore tra questi nuovi smartwatch potrebbe essere l'integrazione di funzioni con intelligenza artificiale, le quali potrebbero arrivare commercialmente come Galaxy AI. Esattamente come abbiamo visto fare con i Galaxy S24 lanciati a inizio anno. Ne sapremo sicuramente di più con l'avvicinarsi all'evento ufficiale Unpacked, il quale si dovrebbe tenere nel mese di luglio.