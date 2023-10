Samsung conferma i Galaxy che riceveranno Android 14: ecco quali

Il major update per i modelli Samsung arriva rapidamente : si tratta infatti di uno dei primissimi aggiornamenti in versione stabile tra i produttori che non sono Google. E mentre tutti coloro che hanno uno dei modelli di Galaxy S23 possono godersi Android 14 con le novità personalizzate da Samsung con la One UI 6.0 , altri si chiederanno se e quando arriverà l'aggiornamento anche per loro.

Per fortuna Samsung ci viene in soccorso, e per vie traverse conferma quali sono i modelli di smartphone che riceveranno ufficialmente la One UI 6.0 con Android 14. Queste informazioni arrivano dal suo annuncio ufficiale che riguarda le novità della One UI 6.0 in campo fotografico. In tale sede Samsung ha elencato quali saranno i modelli a ricevere le novità fotografiche, confermando indirettamente anche quali saranno i modelli che riceveranno tale major update.

Andiamo quindi a vederli insieme:

Serie Galaxy S23

Serie Galaxy S22

Serie Galaxy S21

Serie Galaxy S20

Oltre i top di gamma di quest'anno e degli anni precedenti, l'aggiornamento alla One UI 6.0 arriverà anche per la maggior parte dei suoi pieghevoli:

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Ma non finisce qua, perché arriverà anche sulla serie Galaxy Note 20 e su modelli di fascia media:

Serie Galaxy Note 20

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M34

Galaxy M33

Chiaramente le tempistiche non sono state annunciate. Possiamo aspettarci che entro le prossime settimane l'update ad Android 14 arrivi anche sui pieghevoli, almeno su quelli più recenti. Per i modelli di fascia media e i top di gamma più datati bisognerà attendere magari qualche mese.