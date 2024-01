Samsung scommette su Gaming Hub: arriva il bollino per gli accessori certificati

Infatti, da qualche anno Samsung ha lanciato il suo Gaming Hub , un servizio che mira appunto a offrire un'esperienza di gioco di alto livello con una grande varietà di dispositivi, anche non di alta caratura. E proprio per Gaming Hub sono arrivate delle novità al CES che si sta svolgendo a Las Vegas.

Samsung nel corso degli anni diventa sempre più poliedrica nel settore tecnologico. L'azienda non è attiva solo nel settore mobile, dove sforna tra i migliori smartphone Android , ma in tanti altri. E tra questi troviamo anche quello delle piattaforme gaming .

Samsung ha infatti annunciato delle importanti novità che riguardano Gaming Hub. L'azienda ha lanciato il programma Designed for Samsung Gaming Hub, il quale coinvolge tutti gli accessori di gioco che vengono lanciati sul mercato con particolari ottimizzazioni e compatibilità con la piattaforma di Samsung.

Tutti gli accessori certificati Designed for Samsung Gaming Hub presenteranno un badge che riporta il logo del servizio di Samsung, proprio come vedete nell'immagine in copertina.

L'obiettivo è ovviamente incrementare il livello dell'esperienza di gioco con Gaming Hub, attraverso la promozione di accessori testati e ottimizzati per la piattaforma.

Ma non finisce qui, perché Samsung ha annunciato anche altre novità per Gaming Hub. L'azienda ha anche annunciato la sua partnership con il nuovo controller wireless di PDP, il "Replay Midnight Blue", che è il primo prodotto "progettato per Samsung Gaming Hub".