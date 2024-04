Samsung DeX in auto non è un sogno: potete averlo con questo progetto Kickstarter

Samsung DeX è uno strumento molto comodo per tanti utenti, visto che permette la perfetta e comoda sincronizzazione tra smartphone e tablet Samsung con PC. Quello che ancora non sapete è che qualcuno vuole portare Samsung DeX in auto.

Stiamo parlando di un progetto Kickstarter che è stato lanciato da poco sulla piattaforma di crowdfunding. Si chiama AutoPro X ed è stato lanciato da un gruppo sudcoreano, lo stesso paese di cui è originario il gigante Samsung.

Nella pratica si tratta di un piccolo dischetto che va installato in auto, e che poi va accoppiato al proprio smartphone. Il collegamento tra AutoPro X e lo schermo dell'auto richiede il cavo, e sarebbe compatibile con qualsiasi tipo di smartphone Galaxy. Vediamo una carrellata delle funzionalità più interessanti e innovative rispetto agli altri adattatori: