Vi mostriamo tutti i posti più stani dove Samsung vuole mettere un display

Al MWC di Barcellona è piuttosto comune trovare non solo prodotti finiti, ma anche prototipi e concept: in mezzo a tutti gli eventi di lancio e le presentazioni, la fiera è un'ottima occasione per le aziende per mostrare a giornalisti e analisti idee che potrebbero diventare prodotti finali in futuro, oppure no.

Tra le aziende che hanno esposto concept curiosi c'è anche Samsung che, oltre allo stand principale, aveva un secondo booth dedicato interamente alle innovazioni per i display. L'azienda coreana ha mostrato diversi prototipi di dispositivi non (ancora) in vendita, che potrebbero beneficiare di uno schermo.

Potete vederli tutti da vicino nel video e nella galleria che trovate qui sotto, ma vogliamo comunque elencarli anche qui, per dare qualche informazione contestuale: