Samsung e Microsoft insieme: un paio di chicche per Galaxy Book 4

I nuovi Galaxy Book 4 sono infatti dei notebook Windows 11 . La collaborazione tra Samsung e Microsoft però permette di andare ben oltre la classica esperienza con Windows 11. Samsung e Microsoft hanno infatti annunciato che per i modelli della serie Galaxy Book 4 arriva la completa integrazione di Copilot .

Siamo in piena atmosfera CES , la nota fiera tecnologica che si sta svolgendo in quel di Las Vegas, ma le novità non arrivano solo dagli Stati Uniti. Nelle ultime ore infatti Samsung ha annunciato importanti novità per i suoi migliori notebook .

Microsoft Copilot permetterà di portare l'intelligenza artificiale a portata di utente sui nuovi notebook di Samsung. Nell'utilizzo quotidiano questo si tradurrà in, per fare qualche esempio, trovare, leggere o riepilogare i messaggi di testo dallo smartphone Galaxy e anche creare e inviare automaticamente messaggi direttamente dal PC.

Tramite Copilot sarà possibile accedere dal PC alle app sullo smartphone Galaxy. In sostanza, ci aspettiamo che sarà possibile usare lo smartphone direttamente dal PC, senza toccare lo smartphone stesso. Ci aspettiamo che queste funzionalità saranno il frutto dell'interazione di Copilot con Collegamento al tuo telefono, l'app di Microsoft per Windows che da sempre offre funzionalità esclusive per coloro che hanno uno smartphone Galaxy.

Sempre nell'ambito di questa collaborazione, Samsung ha annunciato che arriverà la possibilità di usare il proprio smartphone Galaxy come webcam sul PC Windows 11. Sarà quindi possibile usare la fotocamera del telefono per effettuare videochiamate dal PC, godendo ovviamente di una risoluzione e qualità migliore delle immagini.

Infine, Samsung ha riferito che vi saranno delle ottimizzazioni esclusive anche per chi ha un Galaxy Tab S9 Ultra, il quale potrà essere usato come monitor aggiuntivo con Galaxy Book 4. Per chi possiede Galaxy Buds 2 Pro sarà invece possibile avere l'audio a latenza ridotta se connessi con Galaxy Book 4.

Insomma, Samsung ha appena mostrato il valore aggiunto dei suoi Galaxy Book 4 grazie alla collaborazione strategica con Microsoft. Staremo a vedere se il successo sul mercato gli darà ragione.