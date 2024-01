Anche i Galaxy hanno la loro app Dov'è: Samsung Find arriva sul Galaxy Store

L'avevamo intravista la scorsa settimana, e ora Samsung Find, la nuova app dedicata alla localizzazione di persone, dispositivi e oggetti di Samsung è finalmente ufficiale sul Galaxy Store (sapete come aggiornare le app di Samsung sul suo marketplace proprietario?).

Per chi non conoscesse la funzione, Samsung ha sempre avuto un servizio parallelo a Trova il mio dispositivo di Google, chiamata Trova il mio dispositivo personale all'interno dell'app SmartThings. Il gigante coreano ha anche creato un sito apposito per poter sfruttare lo strumento anche senza telefono, chiamato SmartThings Find.

All'indomani del lancio dei nuovi Galaxy S24 con One UI 6.1, si era scoperto che SmartThings e Trova il mio dispositivo personale si erano scisse, e che Samsung avesse creato una vera e propria app indipendente chiamata Samsung Find, proprio come Apple ha la sua app Dov'è.

Da qualche giorno quest'app è disponibile sul Galaxy Store, il che significa che gli utenti possono scaricarla e aggiornarla direttamente da lì.

Una volta avviata, l'app presenta un'interfaccia molto semplice e chiara, molto simile a SmartThings Find, con tre schede in basso che consentono di scegliere se individuare la posizione di una persona che condivide la posizione con noi, dei dispositivi, come telefoni, tablet o portatili dell'azienda o degli oggetti, come gli SmartTag 2.

Da notare che in Dispositivi e Oggetti troverete due sezioni separate: una che riguarda i propri, e l'altra che consente di localizzare quelli condivisi con la famiglia (immagine sotto).