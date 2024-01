Altra novità di One UI 6.1: Samsung Find diventa un'app autonoma con funzioni extra

Insieme ai Galaxy S24 ha debuttato anche la nuova One UI 6.1, che include diverse novità. Tra queste, rientra quella relativa al servizio Samsung SmartThings Find, che ora è entrato a far parte di un'app autonoma nota come Samsung Find. Per chi non lo sapesse, SmartThings Find è un servizio che offre le funzioni Trova Dispositivo Personale e che dunque permette di cercare uno smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless o un altro dispositivo Galaxy.

Nella nuova One UI 6.1, questa sezione di SmartThings diventa un'app separata che si chiama Samsung Find. Le funzioni offerte sono le stesse, ad eccezione della funzione "Notifica quando lasciato" (tra l'altro ancora non pienamente implementata). Si tratta di un'opzione che abilita la ricezione di una notifica appena ci si separa dall'oggetto, a meno che esso non si trovi in uno dei "luoghi sicuri" impostati direttamente dall'utente.