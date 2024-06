I nuovi pieghevoli di Samsung saranno super colorati

Durante le scorse settimane abbiamo assistito a diversi leak che hanno riguardato i nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano. Con le ultime informazioni trapelate in rete abbiamo modo di vedere anche quali saranno tutte le colorazioni che li caratterizzeranno sul mercato.

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung sono sempre più vicini. Da qualche giorno abbiamo appreso la data ufficiale dell'evento in cui verranno presentati. E in attesa del loro debutto sul mercato scopriamo sempre più dettagli su Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 .

Di seguito vi lasciamo anche le potenziali specifiche tecniche attese per Galaxy Z Fold 6:

Partendo dal fratello maggiore , il più performante Galaxy Z Fold 6, vediamo che ci saranno le colorazioni in grigio, blu scuro e rosa. Qui sotto trovate le immagini ad alta risoluzione che mostrano il dispositivo nelle tre colorazioni menzionate .

Grazie alle immagini condivisi dagli affidabili Evan Blass e Roland Quandt , che trovate nelle raccolte in basso, abbiamo modo di vedere quali saranno tutti i colori dei nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Passando poi al fratello minore Galaxy Z Flip 6, vediamo che ci sarà una scelta ancora maggiore di colorazioni: ci sarà infatti l'alternativa in azzurro, grigio, verde e giallo. Anche in questo caso abbiamo modo di vedere il dispositivo da tutte le angolazioni con le immagini ad alta risoluzione che trovate nella galleria in basso.

E come per Fold 6, andiamo a vedere le potenziali specifiche tecniche trapelate finora: