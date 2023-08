Arriva Samsung Food: la dieta al sapore di intelligenza artificiale

Samsung si conferma protagonista in tutto ciò che riguarda la tecnologia per dispositivi mobili. Stavolta non si parla di dispositivi hardware ma di una nuova app per smartphone.

Il gigante sudcoreano ha infatti lanciato Samsung Food, una piattaforma che come indica il nome è dedicata ai consigli alimentari. La peculiarità della piattaforma è che tutto è supportato dall'intelligenza artificiale.