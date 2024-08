Ufficiale Galaxy A06, lo smartphone economico di Samsung: poche le differenze con Galaxy A05

Dopo le indiscrezioni diffuse negli scorsi giorni, oggi è arrivata l'ufficialità da parte di Samsung : il nuovo smartphone economico Galaxy A06 è pronto a debuttare (per ora soltanto sul mercato asiatico). Le differenze rispetto al modello precedente (Galaxy A05) non sono del tutto evidenti, anche se qualche variazione c'è stata: scopriamo quali.

Design con Key Island e autonomia tra i punti di forza

Il display, con refresh rate a 90 Hz (sul precedente modello si fermava a 60 Hz), avrà una diagonale da 6,7" (come il precedente modello). Nessuna differenza nemmeno per il processore: sarà sempre il MediaTek Helio G85 , abbinato a 4/6 GB di RAM.

Prezzo e disponibilità

Sicuramente il punto di forza di questo nuovo dispositivo economico di Samsung è rappresentato dal prezzo di vendita: 3.190.000 VND per la versione da 4GB/64GB (circa 115 euro) e 3.790.000 VND (circa 137 euro) per la versione 6GB/128GB. Per quanto riguarda il lancio su altri mercati, tra cui quello europeo, ancora nessuna novità. Galaxy A06 sarà in vendita in Vietnam a partire dal 22 agosto.