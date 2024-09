Samsung Galaxy A16 5G svelato in un leak: ecco un primo sguardo al design

Ancora anticipazioni dal mondo Samsung . Il colosso sudcoreano, negli ultimi giorni, è stato protagonista di alcuni leak che ci hanno permesso di dare un primo sguardo a diversi prodotti in arrivo come: i nuovi Galaxy Tab , il Galaxy S24 FE ed il Galaxy S25 Ultra , prossimo top di gamma dell'azienda (qui la nostra pagina aggiornata mensilmente con i migliori smartphone per il mese di settembre).

Primo sguardo al design

Guardando lo smartphone frontalmente notiamo subito che il display piatto integra la fotocamera all'interno di un notch a forma di goccia e che le cornici del dispositivo non sono simmetriche. Risalta particolarmente, infatti, il ''mento'' nella parte inferiore del display, caratteristica comune nella maggior parte degli smartphone in questa fascia di prezzo.

Il profilo piatto del dispositivo viene interrotto da un ''rigonfiamento'' sul lato destro che va a racchiudere tutti i pulsanti. Troviamo infatti il bilanciere del volume e il pulsante di accensione/blocco, che integra anche il lettore di impronte digitali. Sul lato opposto invece è presente il vano per le SIM.

La parte posteriore dello smartphone presenta tre fotocamere allineate verticalmente, affiancate dal flash LED. In basso troviamo la classica scritta ''Samsung'' e, in continuità con il modello precedente, il dispositivo dovrebbe essere realizzato interamente in plastica. Infine, per quanto riguarda la scheda tecnica, il Galaxy A16 potrebbe essere disponibile in due varianti (viste le informazioni apparse su Geekbench): un modello dotato di MediaTek Dimensity 6300, mentre l'altro dovrebbe montare il processore Exynos 1330. Riguardo la RAM, vengono segnalati 4 GB mentre la batteria sarà da 5.000 mAh.