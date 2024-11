La nuova fascia media di Samsung esce allo scoperto: come sarà Galaxy A26

Samsung non si ferma mai, soprattutto se parliamo di smartphone (ecco quali sono i migliori smartphone sotto i 400 euro). Nelle ultime ore è arrivato un nuovo e interessante leak per Galaxy A26, il quale ci mostra il suo design in anteprima.

Galaxy A26 sarà uno dei prossimi modelli della fascia media di casa Samsung, il suo debutto non avverrà fino al prossimo anno molto probabilmente. Abbiamo però di vedere come sarà.