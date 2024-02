Samsung Galaxy A55 senza segreti: il nuovo oggetto del desiderio della fascia media?

Samsung sta per lanciare un nuovo smartphone di fascia media che farà gola a tanti. Parliamo di Galaxy A55 , pronto a entrare tra i migliori smartphone Samsung del 2024 se consideriamo il rapporto scheda tecnica / prezzo.

Le immagini che troviamo in galleria ci mostrano un Galaxy A55 esattamente come lo avevamo immaginato nelle scorse settimane: posteriormente troviamo un modulo fotografico con tre sensori disposti verticalmente e racchiusi ognuno in un anello circolare. Al loro fianco c'è il flash LED. Una fotocamera senza particolari fronzoli estetici, ma che dovrebbe sapere il fatto suo.

Anteriormente troviamo un display Infinity-O, ovvero uno schermo con foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore singola.

Sul profilo laterale troviamo i classici pulsante di spegnimento e del volume, i quali sono posti sulla cosiddetta key island, ovvero il leggero rilievo della scocca laterale per rendere maggiormente raggiungibili i pulsanti fisici del dispositivo.

Andiamo allora a vedere cosa aspettarci dalla scheda tecnica di Galaxy A55: