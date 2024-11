Samsung Galaxy A56 si mostra per la prima volta dal vivo e ci lascia perplessi

Samsung è sicuramente tra gli attori principali nel mercato smartphone, e questo vale anche per la fascia media (ecco quali sono i migliori smartphone a meno di 400 euro). Nelle ultime ore è arrivato il primo leak per Galaxy A56, con i primi render che ci mostrano come sarà. Galaxy A56 sarà il prossimo modello di fascia medio-alta di casa Samsung, il modello più performante della serie Galaxy A. Andiamo a vedere come sarà il suo design.

I primi render di Galaxy A56: ecco il design

Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano per la prima volta come dovrebbe essere Galaxy A56. Si tratta del prossimo modello di punta della serie Galaxy A, quella che da anni caratterizza la fascia media dei dispositivi Samsung. E dunque si tratterà del modello più performante e chiaramente più costoso della serie. Storicamente abbiamo visto Samsung sperimentare parecchio con i modelli della serie Galaxy A. Quando parliamo di sperimentazione intendiamo il lancio di novità particolari, sia a livello estetico che software. Stando ai render appena trapelati per Galaxy A56, ipotizziamo che le novità per questo nuovo modello dovrebbero concentrarsi più sulla sostanza hardware che sul design. Dalle immagini infatti vediamo un dispositivo abbastanza ordinario in termini di design. Anteriormente vediamo un display dai bordi abbastanza contenuti, simmetrici e squadrati agli angoli. Al centro del display, nella parte alta, vediamo un foro singolo che dovrebbe ospitare la fotocamera anteriore. Insomma, anteriormente non vediamo particolari differenze rispetto agli altri modelli Galaxy A che dovrebbero far compagnia a Galaxy A56 il prossimo anno. Posteriormente vediamo il modulo fotografico, costituito da tre sensori disposti verticalmente, con al fianco il flash LED. Questi tre sensori fotografici, di cui non conosciamo ancora le specifiche tecniche, sono localizzati all'interno di un modulo a forma di ellisse, posto nella parte in alto a sinistra della cover. Vediamo che tale modulo sporge in maniera abbastanza rilevante rispetto al resto della superficie posteriore.

Sul profilo laterale non vediamo particolari novità rispetto a quanto siamo abituati con gli smartphone attuali. Ci sono quindi i classici pulsanti del volume, di spegnimento, gli speaker e la porta USB-C. L'unico elemento degno di nota è la cosiddetta Key Island, ovvero quella parte del profilo laterale in leggero rilievo in corrispondenza dei pulsanti volume e spegnimento. Tale zona avrebbe la funzione di rendere maggiormente raggiungibili i pulsanti fisici che vengono usati più frequentemente. Ancora non sono trapelati particolari dettagli in merito a cosa troveremo sotto al cofano. Si vocifera che Galaxy A56 arriverà con un processore Exynos 1580, e con il supporto alla ricarica rapida cablata da 45W, non male per un dispositivo di fascia media. In merito al suo lancio ancora non sappiamo nulla, Samsung quest'anno ha presentato il suo predecessore a marzo, così come nel marzo 2023 ha lanciato Galaxy A54. Ci aspettiamo quindi un lancio attorno ai primi mesi del prossimo anno. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

