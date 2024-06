Una delle funzionalità AI più apprezzate di Samsung arriverà su app di terze parti

Tra i punti di forza della serie Galaxy S24 di Samsung sicuramente possiamo annoverare le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste, una delle più interessanti è "Live Translate", che garantisce la traduzione delle telefonate in tempo reale. L'opzione, per ora, funziona esclusivamente con l'app Telefono dell'azienda coreana. Tuttavia, le cose in futuro potrebbero cambiare.

Stando alle parole di Won-Joon Choi di Samsung, l'azienda starebbe lavorando per permettere ad app di terze parti di utilizzare Live Translate. Non si sa ancora quali saranno queste app, anche se si può ipotizzate che la notizia potrebbe interessare WhatsApp, Telegram e Google Meet. Si tratterebbe di una bella notizia, visto che questa funzionalità permette di accorciare le distanze linguistiche e soprattutto già ora funziona in maniera abbastanza corretta.