Le inedite funzionalità Galaxy AI non saranno un'esclusiva di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Gli smartphone che riceveranno le nuove funzionalità Galaxy AI

Il dirigente di Samsung Annika Bizon ha evidenziato che "Abbiamo in programma di lanciare le nuove funzionalità Galaxy AI su altri dispositivi Galaxy entro la fine dell'anno". Non sono stati forniti dettagli precisi, tuttavia è lecito ipotizzare che la maggior parte (se non tutte) delle funzionalità ufficializzate oggi arriveranno sulla serie Galaxy S24.

Difatti, gli ultimi top di gamma di Samsung sono equipaggiati con il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso che troviamo a bordo di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Tra l'altro, il sito del colosso coreano riporta che la funzione Drawing Assist è supportata proprio dalla serie Galaxy S24, Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.