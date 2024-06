Prime indiscrezioni su Galaxy Buds 3 Pro e Buds 3: le due varianti saranno simili?

Le anticipazioni su Galaxy Buds 3 e 3 Pro

Entrambi i modelli, poi, avranno l'ANC, mentre l'Adaptive Noise Control sarà un'esclusiva delle Galaxy Buds 3 Pro. Anche sulla batteria ci sarà qualche differenza. Con ANC attiva, Buds 3 raggiungeranno 5 ore di autonomia; Buds 3 Pro, invece, fino a 6 ore. Le cover di ricarica, assicureranno fino a 24 ore di autonomia per Buds 3 e fino a 30 ore per la variante Pro.

Le due varianti dovrebbe essere piuttosto simili. Innanzitutto, sia Galaxy Buds 3 che 3 Pro saranno disponibili in due colori: argento e bianco. Beneficeranno della resistenza a polvere e liquidi (classificazione IP57) e supporteranno l'ecosistema SmartThings: dunque, in caso di smarrimento, il Find permetterà di ritrovare gli auricolari.

Prezzi in linea con la precedente generazione?

Sui prezzi di listino non vi è ancora nessuna conferma ufficiale, tuttavia si ipotizza che Samsung richiederà agli utenti una spesa in linea con quanto visto per le Galaxy Buds 2. L'attesa per questi nuovi auricolari è abbastanza alta, soprattutto perché l'azienda di Seoul nel 2023 non ha aggiornato le sue Galaxy Buds. L'anno scorso, infatti, furono lanciate soltanto le Galaxy Buds FE, praticamente identiche al modello appena citato.