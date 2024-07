Primo unboxing delle Galaxy Buds 3: il design "rompe" col passato

Domani, 10 luglio , Samsung nell'evento Unpacked svelerà diversi nuovi prodotti, tra cui i nuovi auricolari Galaxy Buds 3 , protagonisti di un video di unboxing trapelato in rete. In particolare, si tratta di due filmati condivisi su X dall'utente OnlyTechAE.

I dettagli delle Galaxy Buds 3

Le due brevi clip mostrano i nuovi auricolari con il design a stelo, sia nella colorazione bianca che grigia. Le Galaxy Buds 3 sono caratterizzate da una presunta barra luminosa lungo il lato dello stelo angolare, con le custodie di ricarica che si adattano al colore selezionato.

Questa striscia LED dovrebbe essere nota come Blade Light e non si sa ancora a cosa servirà. Tuttavia, l'azienda potrebbe utilizzarla per mostrare lo stato di ricarica e delle animazioni durante l'ascolto musicale. Ancora, il nuovo design potrebbe favorire delle migliorie piuttosto interessanti, come l'inserimento di una batteria più capiente.