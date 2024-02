Svelato Galaxy Fit 3: il fitness tracker di Samsung è più grande e più smart

Per quanto riguarda le funzionalità di salute, Galaxy Fit 3 supporta il monitoraggio del sonno , il rilevamento del russare (se abbinato ad uno smartphone Samsung), il monitoraggio Spo2, il monitoraggio del livello di stress, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il coaching del sonno. Passando alle funzionalità di fitness, sono supportati oltre 100 allenamenti nonché è presente il rilevamento delle cadute e l'SOS di emergenza .

Il nuovo fitness tracker Samsung Galaxy Fit 3 , al centro di numerose indiscrezioni, è stato finalmente rivelato da Samsung . Entrando nei particolari, il dispositivo è caratterizzato da una custodia in alluminio e da un display da 1,6" , più grande rispetto al modello precedente. A riguardo, l'azienda ha dichiarato che rispetto al passato il pannello è più largo del 45%. Questo fitness tracker, poi, beneficia anche delle classificazioni 5ATM e IP68.

Ancora, se Galaxy Fit 3 è connesso ad uno smartphone Galaxy, potrà fornire la funzionalità remota della fotocamera, i controlli di riproduzione multimediale, l'opzione Trova il mio telefono e la sincronizzazione della modalità (ad esempio quella di sospensione, DND).

Infine, l'azienda ha dichiarato che il nuovo fitness tracker sarà disponibile in diversi mercati - ancora non specificati - mentre per conoscere il prezzo di vendita occorrerà ancora pazientare.