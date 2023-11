Il capostipite dei pieghevoli Samsung in pensione: addio aggiornamenti

Negli ultimi anni Samsung ha rinnovato costantemente le sue serie di dispositivi pieghevoli, con le famiglia Galaxy Fold e Flip . Siamo arrivati ormai alla quinta generazione, ma alcune novità emergono per la primissima generazione di Galaxy Fold. E non si tratta di notizie positive.

Galaxy Fold infatti è arrivato alla fine della sua vita software, ovvero è terminato il supporto software assicurato da parte di Samsung. Questo significa che non riceverà più alcun aggiornamento software, nemmeno quelli di sicurezza che negli ultimi mesi ha ricevuto su base semestrale.

Galaxy Fold è stato lanciato nel 2019 e, al momento del suo lancio sul mercato, Samsung aveva assicurato 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Gli aggiornamenti Android sono cessati lo scorso anno, con Galaxy Fold che non ha nemmeno ricevuto Android 13 con la One UI 5.

E ora allo scadere dei 4 anni cessano anche gli aggiornamenti di sicurezza.

Questo non significa la sicurezza assoluta che Galaxy Fold non riceverà più alcun aggiornamento. Potrebbe accadere infatti che Samsung rilasci degli update di sicurezza straordinari anche per i suoi modelli non più supportati, nel caso in cui venissero scoperte delle vulnerabilità di sicurezza critiche.