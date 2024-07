Ecco su quali dispositivi Galaxy arriverà la nuova One UI 6.1.1 di Samsung

I dispositivi Samsung che riceveranno One UI 6.1.1

Non si sa se a questi dispositivi ne verranno aggiunti degli altri. Ad esempio, si può ipotizzare che questi saranno quelli che riceveranno le nuove funzionalità di intelligenza artificiale, mentre i dispositivi più vecchi, come Galaxy S21 e Z Fold 3/ Z Flip 3, riceveranno un update meno corposo .

Samsung, tramite i suoi forum, ha confermato che tutti i dispositivi di punta lanciati dal 2022 in poi riceveranno l'aggiornamento software alla One UI 6.1.1. L'elenco diffuso include :

Le nuove funzionalità di One UI 6.1.1

One UI 6.1.1, rispetto alla precedente release, include alcune piccole modifiche, soprattutto legate all'intelligenza artificiale (Galaxy AI).

In tal senso, Samsung ha annunciato che presto verranno rilasciate ulteriori nuove funzionalità. Tra queste ci sarà Portrait Studio, che trasforma le immagini di una persona in cartoni animati; Sketch to Image, che trasforma una bozza di disegno in un'immagine più definita grazie all'IA; Live Effect, che converte un'immagine in 2D in 3D.

Nell'editor, invece, Samsung sta implementando il supporto a Motion Clipper, che trasforma una foto in movimento in una GIF (sarà possibile anche ritagliare la foto). Non mancheranno, poi, novità anche per le funzionalità legate alla traduzione.

Infine, One UI 6.1.1 introdurrà anche il supporto Expert RAW su Galaxy Z Flip 6, che favorirà miglioramenti alla qualità dell'immagine sul piano della luminosità e del rumore.