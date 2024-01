Samsung mostra al mondo il suo anello: ecco la sorpresa Galaxy Ring

Si è appena concluso il grande evento di Samsung, quello più atteso dell'anno probabilmente, in cui abbiamo finalmente conosciuto ufficialmente i nuovi Galaxy S24. Si tratta dei nuovi modelli che entrano di diritto tra i migliori smartphone sulla piazza. L'evento di Samsung ha avuto come attori protagonisti i Galaxy S24, i quali però non erano soli. Sono state presentate delle interessanti novità software, come alcune funzionalità esclusive sviluppate in collaborazione con Google, oppure come l'aggiornamento per Samsung Health.

E proprio sul finire dell'evento, Samsung ci ha regalato la sorpresa. Si chiama Galaxy Ring, e passerà alla storia come il primo anello smart di Samsung. Le immagini che trovate in galleria vi mostrano come sarà il design di questo innovativo dispositivo.