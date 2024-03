Altri dettagli su Samsung Galaxy Ring: autonomia, peso e compatibilità con altri Android

Entrando nei particolari, secondo Samsung l'anello garantirà una buona autonomia. Galaxy Ring sarà disponibile in nove dimensioni: il modello più piccolo avrà una batteria da 14,5 mAh mentre quello più grande da 21,5 mAh. Passando al peso, l'anello più piccolo peserà 2,3 g; il più grande, invece, arriverà a 2,9 g. Per fare un rapido confronto, Galaxy Ring sarà più leggero di un grammo rispetto all'anello proposto da Oura.

Per quanto riguarda la compatibilità, il vicepresidente Samsung, Hon Pak, ha affermato che si sta lavorando affinché Galaxy Ring sia compatibile anche con altri dispositivi Android. Nulla da fare, invece, per la compatibilità con iPhone. Ancora, l'anello smart dell'azienda coreana sarà disponibile in tre colori: argento, oro e nero.

Sulla data di uscita, infine, nessuna novità. In ogni caso, l'attesa per questo nuovo dispositivo di Samsung è piuttosto alta.