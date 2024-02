Samsung svelerà Galaxy Ring durante l'MWC della prossima settimana

Da tempo è certo che Samsung sarà una delle aziende protagonista nel segmento degli anelli smart. A questo proposito, durante l'ultimo evento Unpacked, il marchio fece proprio intravedere il suo Galaxy Ring. Ora, è arrivata la conferma che l'anello smart verrà svelato durante il MWC 2024.

In particolare, tramite un post, l'azienda ha confermato che Galaxy Ring sarà presente allo stand Samsung: "Samsung esporrà la sua linea smart dedicata alla salute intelligente al MWC, offrendo agli utenti esperienze ancora più personalizzate e senza soluzione di continuità con il potere trasformativo dell'IA. Come parte di questo portafoglio, Galaxy Ring verrà presentato come un dispositivo che semplifica il benessere di tutti i giorni, garantendo una vita più intelligente e più sana attraverso una piattaforma di benessere digitale più connessa: Samsung Health".