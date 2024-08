Samsung Galaxy Ring supporterà la ricarica Qi2, ma con un importante limite!

L'assenza del supporto alla ricarica Qi2 sui Google Pixel 9 non ha di certo soddisfatto i possibili acquirenti dei nuovi smartphone della compagnia di Big G. Per chi non lo sapesse ancora, questo nuovo standard di ricarica wireless veloce, sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC), consente un significativo aumento della potenza supportata da un dispositivo mobile. Restando in questo ambito, nelle scorse ore, è trapelata un'indiscrezione su Samsung Galaxy Ring, il primo anello smart dell'azienda coreana.

Samsung Galaxy Ring supporterà lo standard Qi2 ma…

Durante la presentazione di luglio, Samsung svelò tante funzionalità del suo Galaxy Ring, tra cui il supporto alla ricarica wireless. Tuttavia, non esplicitò il supporto o meno allo standard Qi2. In tal senso, però, tramite una certificazione dedicata dell'azienda, sembra certo che l'anello supporterà questo nuovo standard di ricarica. In particolare, stando a quanto riportato su Android Authority, Samsung Galaxy Ring dovrebbe supportare la versione 2.0.0 dello standard Qi2, senza però la ricarica magnetica, ovvero di una delle novità più importanti del nuovo standard. Entrando ancora più nello specifico, l'anello smart dell'azienda coreana supporterebbe esclusivamente il Baseline Power Profile (BPP) dello standard Qi2.

In attesa di scoprirne di più, ribadiamo che Galaxy Ring, almeno per il momento, è disponibile solo in alcuni mercati, tra cui non rientra quello italiano. Anche in questa direzione si attendono ulteriori novità da parte del colosso coreano.

