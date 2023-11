La scorsa settimana Samsung prometteva di rilasciare l'aggiornamento ad Android 14 per la serie Galaxy S22 (e per A54 5G) a partire dal 20 novembre, e l'azienda coreana è stata puntualissima all'appuntamento: controllate i vostri Galaxy, perché c'è la One UI 6 pronta da scaricare!

Come dice Samsung, "l'aggiornamento del Sistema Operativo ad Android 14 e dell'interfaccia utente a One UI 6 presenta un nuovo pannello delle impostazioni rapide che ti consente di accedere più facilmente alle funzioni di maggiore utilizzo. Inoltre ottieni una schermata Home e widget migliorati, un design nuovo per emoji e molti altri miglioramenti per portare la tua esperienza

Galaxy su un altro livello".

Del changelog dettagliato avevamo già parlato nel nostro precedente articolo, quindi vi rimandiamo lì per maggiori dettagli, ma riportiamo comunque lo screenshot completo con tutti i cambiamenti nella piccola galleria qui sotto. Non abbiamo conferme di prima mano per Galaxy A54 5G, ma vista la puntualità sulla serie S22 ci aspettiamo che valga lo stesso anche per lui.

Complimenti a Samsung per la rapidità, e ora non resta che aspettare per scoprire quali saranno i prossimi modelli a ricevere Android 14: siamo sicuri che prima di fine anno ce ne saranno (molti) altri!