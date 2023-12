Samsung Galaxy S23 FE è finalmente in arrivo in Italia, dove sarà disponibile a partire da domani, 6 dicembre, in bundle esclusivo con Galaxy Buds FE, i nuovi auricolari a cancellazione del rumore dall'ottimo dell'azienda coreana.

Galaxy S23 FE è stato progettato "pensando alle esigenze della Generazione Z", ovvero di chi cerca dispositivi "performanti e all'avanguardia". Tradotto in soldoni abbiamo una fotocamera da 50 megapixel, uno zoom ottico 3x, un display AMOLED da 6,4 pollici, prestazioni e autonomia in grado di soddisfare tutte le principali esigenze. Trovate comunque tutti i dettagli tecnici nell'articolo di annuncio che abbiamo già pubblicato a suo tempo.

Tra le funzioni fotografiche Samsung cita Nightography, per selfie e ritratti al top anche con poca luce, ma c'è anche la modalità Pro nella fotocamera, in modo che siate voi a decidere tutti i parametri.

È chiaro insomma che, come da tradizione della serie FE, Samsung miri a offrire tutto il feeling di un top di gamma, ma con un prezzo più contenuto, e la missione sembra perfettamente riuscita anche stavolta.