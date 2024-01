Successo per Samsung: i nuovi Galaxy S24 fanno registrare preordini al top

Samsung Electronics ha ufficializzato la disponibilità globale della nuova serie di smartphone Galaxy S24, che sta riscuotendo un buon successo anche grazie agli strumenti di intelligenza artificiale forniti tramite Galaxy AI. Tra l'altro, in seguito a questo annuncio è stato registrato un aumento a due cifre dei preordini rispetto ai modelli precedenti, con gli utenti che in particolare stanno optando per la variante Ultra (oltre il 65% dei consumatori).

"Il lancio della serie Galaxy S24 dimostra il nostro primo passo verso una nuova era di telefoni AI che vanno oltre l'attuale smartphone", ha affermato TM Roh, presidente e responsabile del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Progettata per essere una parte essenziale della nostra vita quotidiana, Galaxy AI cambierà in modo permanente il modo in cui le persone interagiscono con il mondo. Non vediamo l'ora di vedere come i nostri utenti migliorano e potenziano la loro vita quotidiana con Galaxy AI per aprire infinite possibilità".