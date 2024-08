Samsung Galaxy S24 FE ormai prossimo al debutto: ottenuta certificazione FCC

Si avvicina il lancio di Samsung Galaxy S24 FE

La certificazione FCC rappresenta la certezza che prossimamente Samsung lancerà un nuovo smartphone con il numero di modello SM-S72U. Il dispositivo avrà Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), NFC, Bluetooth, 5G, LTE, GSM e altro ancora.

In particolare, Galaxy S24 FE dovrebbe supportare la connettività Wi-Fi 6E e la tecnologia di ricarica wireless (anche quella inversa fino a 9W, utile utile per ricarica dispositivi come smartwatch oppure auricolari). Sempre su questo punto, la batteria avrebbe una capacità da 4.565 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W.

Inoltre, sono trapelata anche delle immagini dello smartphone durante il test per la certificazione. A riguardo, le misure del dispositivo dovrebbero essere di 162x77,3 mm. Il processore scelto, invece, potrebbe essere l'Exynos 2400, affiancato da un display AMOLED da 6,7" con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e da tre fotocamere posteriori: principale da 50 MP, grandangolare da 12 MP e teleobiettivo 5x da 8 MP).

Infine, non dovrebbe mancare una certificazione IP68 contro acqua e polvere.