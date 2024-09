Galaxy S24 FE si scopre ancora di più: le foto di tutte le colorazioni scelte da Samsung

Il lancio sul mercato di Galaxy S24 FE è sempre più vicino. In tal senso, su Android Headlines, sono state diffuse le foto del nuovo dispositivo di Samsung nelle varie tonalità in cui sarà disponibile. Scopriamo tutti i dettagli di questa notizia sul prossimo smartphone dell'azienda coreana.

Tutti i colori di Samsung Galaxy S24 FE

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere disponibile nelle seguenti colorazioni: grafite, blu, verde e giallo. A queste tonalità, poi, si dovrebbe aggiungere quella tra l'argento ed il bianco, mostrata tramite una precedente indiscrezione.

Passando al design, non ci sono molte differenze rispetto al predecessore Galaxy S23 FE. Tra le poche differenze, una riguarda sicuramente il telaio. In particolare, il nuovo modello avrà i bordi più piatti mentre il vecchio modello appariva con le forme leggermente arrotondate. Ottimizzate anche le cornici intorno al display - che sarà piatto che saranno spesse 1,99 mm. A riguardo, non è ancora chiaro se tutte e quattro saranno uguali (quella inferiore, ad esempio, apparirebbe leggermente più vistosa).

Sul posteriore - realizzato in vetro - previsti tre sensori fotografici disposti verticalmente nell'angolo in alto a sinistra. Insomma, su questo versante, nulla di nuovo per Samsung. I pulsanti di accensione/blocco e bilanciere del volume si troveranno sul lato destro.