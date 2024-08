Tutto quello che sappiamo su Galaxy S24 FE

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere disponibile in 5 colori: blu, verde, nero, grafite e giallo. Il design non dovrebbe discostarsi molto da quello di Galaxy S23 FE e Galaxy S24, con telaio in alluminio e display protetto da Corning Gorilla Glass Victus+.

Su Galaxy S24 FE non mancherà Galaxy AI

Come abbiamo accennato già in precedenza, sul prossimo smartphone di Samsung non dovrebbe mancare Galaxy AI. Tra le funzionalità presenti, infatti, ci sarà Portrait Studio, Circle to Search, Generative Edit, Sketch to Image e Live Translate.

Con ogni probabilità, Galaxy S24 FE verrà lanciato con a bordo la One UI 6.1.1. (più lontana l'ipotesi di vedere direttamente la futura One UI 7).