L'IA dei Galaxy S24 ruba una funzione promessa 5 anni fa da Google Foto

Google, nel 2018, annunciò una funzione piuttosto interessante per Google Foto, ovvero la possibilità di colorare le foto in bianco e nero. L'opzione, però, non è mai arrivata, a differenza di quanto si è verificato sui Samsung Galaxy S24. In tal senso, il noto Ice Universe ha notato che l'ultima gamma dell'azienda coreana, tramite l'intelligenza artificiale, permette di colorare gli scatti in bianco e nero tramite l'app galleria.

Scendendo maggiormente nei dettagli, la funzione, che non necessita della connessione ad internet, non sarebbe ancora perfetta. Difatti, in alcuni scatti avrebbe donato agli oggetti una tonalità diversa da quella originale. Sui selfie, invece, le incertezze sono inferiori. Il funzionamento è ancora superiore quando si tratta di colorare paesaggi ed edifici. In ogni caso, la funzionalità è abbastanza interessante e non è escluso che in futuro possa beneficiare di aggiornamenti in grado di migliorarne le capacità.