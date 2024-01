Con questa funzione Galaxy S24 sarà lo smartphone ideale per Instagram

I nuovi Samsung Galaxy S24 di Samsung, svelati ufficialmente nella giornata di ieri 17 gennaio, puntano decisamente forte sull'intelligenza artificiale e sulla qualità del comparto fotografico. In tal senso, nelle scorse ore è stata ufficializzata una novità piuttosto importante: i tre smartphone della gamma saranno in grado di offrire una migliore condivisione dei contenuti sui social network.

In particolare, le funzionalità della fotocamera della serie Galaxy S24 si integrano direttamente con le app mobili in HDR per migliorare la condivisione sui social. In pratica, quando si scatterà una foto con Instagram o Snapchat sarà possibile finalmente beneficiare di varie funzionalità della fotocamera, come ad esempio la fotografia notturna e la stabilizzazione video. Tra l'altro, durante la condivisione di una foto dalla galleria, l'immagine verrà visualizzata in Super HDR e dunque si potrà condividere utilizzando l'HDR sia su Instagram che su Snapchat.