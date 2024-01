Ancora fuga di foto di Samsung Galaxy S24 e dettagli sulle funzionalità AI

I nuovi Samsung Galaxy S24 sono in dirittura d'arrivo. La presentazione, come è noto da tempo, è fissata per il 17 gennaio. Nell'attesa, le indiscrezioni non accennano a diminuire. In tal senso, alcune immagini promozionali hanno rivelato dei dettagli sul comparto fotografico di Galaxy S24 e S24 Ultra nonché sulle funzionalità legate all'intelligenza artificiale (in una delle foto, infatti, si può leggere lo slogan "Galaxy AI è qui").

Procedendo con ordine, sembrerebbe che la serie Galaxy S24 beneficerà di una funzione già vista sui Pixel 8, ovvero quella che consente di spostare, ridurre oppure cancellare un oggetto da una foto. A riguardo, in una delle immagini trapelate si può osservare una persona su una bici BMX intento a cavalcare una rampa. Premendo il pulsante "genera" basato sull'intelligenza artificiale, la persona nell'immagine viene spostata e quindi mostrata in aria al fine di rendere lo scatto più d'impatto. Tra l'altro, intorno al pilota si possono notare punti di ancoraggio per ridurre e ruotare il soggetto prima di premere il pulsante sopracitato.

Sempre relativamente all'AI, le funzionalità dovrebbero essere gratuite fino al 2025 sui dispositivi supportati (ma su questo punto mancano conferme ufficiali).