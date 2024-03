Alcuni Galaxy S24 soffrono di due problemi: mirroring e face unlock

I nuovi Galaxy S24 stanno riscuotendo un buon successo di pubblico, con le vendite complessive della serie che sono aumentato dell'8% a livello globale. Tutto questo consenso è stato sicuramente favorito dalle varie novità che includono questi smartphone, come schermi più luminosi, processori più efficienti, una migliore autonomia e soprattutto le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, le criticità non mancano.

In particolare, alcuni utenti stanno segnalando problemi con la funzione Face Unlock e con il mirroring dello schermo via Miracast. Per quanto riguarda Face Unlock, sembrerebbe che il Galaxy S24 non sia in grado di di riconoscere il viso dell'utente in condizioni di scarsa illuminazione. In tal senso, sui vari forum sono state proposte diverse soluzioni, anche se nessuna di essa sembra aver funzionato. In ogni caso, Samsung non ha ancora identificato ufficialmente questo problema.