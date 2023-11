Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere una versione modificata di Snapdragon 8 Gen 3

A differenza di quest'anno, Samsung potrebbe pensare di adottare per i suoi Galaxy S24 due processori diversi, a seconda del mercato. In particolare, sembrerebbe che le varianti standard e Plus verranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy in Canada, Cina e Stati Uniti, mentre in altri Paesi potrebbero debuttare con il chip Exynos 2400. La variante Ultra, invece, dovrebbe utilizzare esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.

Nel dettaglio, secondo il ben informato Ice Universe, lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy sarà più veloce del processore "standard". In particolare, quello dedicato agli smartphone Samsung avrà una GPU con un clock di ben 1.000 MHz. Dunque, in alcuni ambiti, tra cui quello del gaming, i futuri Galaxy S24 potrebbero offrire qualcosa in più rispetto ai concorrenti. Tra l'altro, ricordiamo che lo stesso processore dovrebbe essere utilizzato anche sui pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.