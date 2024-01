Ma non mettiamo il carro davanti ai buoi, e vediamo prima uno specchietto delle specifiche tecniche dei tre smartphone, prima di analizzare nel dettaglio cosa sono in grado di fare.

Samsung presenta quest'oggi Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ e Galaxy S24 , ovvero i suoi migliori smartphone Android per l'anno appena iniziato, che apriranno una serie di nuove esperienze grazie a Galaxy AI , ovvero all'intelligenza artificiale, che permea la serie Samsung S24 in molteplici aspetti: dalla traduzione di testi e chiamate, alla fotografia e tanto altro.

Samsung Galaxy S24 / S24+: Caratteristiche Tecniche

Samsung Galaxy S24 Ultra: Caratteristiche Tecniche

L'impegno di Samsung sui materiali non si ferma però al solo modello Ultra. Tutta la famiglia Galaxy S24 ha componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare riciclati , ed è inoltre la prima serie di Galaxy S progettata con acciaio riciclato e poliuretano termoplastico (TPU) ; e ovviamente la confezione è in carta riciclata al 100%. E per ribadire l'onesta dell'impegno ambientale di Samsung, Galaxy S24 ha conseguito la certificazione UL ECOLOGO e la sua impronta ecologica è stata misurata e verificata da The Carbon Trust, in modo che siano anche enti indipendenti a ribadire gli sforzi dell'azienda.

Galaxy S24 Ultra è inoltre il primo smartphone dell'azienda coreana con il telaio in titanio , per una maggiore resistenza e una longevità ancora più lunga, ed è migliorato anche il grip, grazie a un corpo più sottile.

Galaxy AI

La più grande novità software dei Samsung S24 si chiama Galaxy AI, che si concentra in particolare modo sulla comunicazione, ma non solo, con soluzioni mai viste prima su nessun altro smartphone, nemmeno di Google. Abbiamo approfondito le implicazioni di tutto ciò in un articolo dedicato, ma di seguito vedremo di preciso quali novità ha introdotto Samsung.

La prima e più sensazionale funzione in tal senso si chiama Traduzione Live, e fa parte proprio dell'app Telefono, che realizza traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale e per entrambi gli interlocutori (chiamante e chiamato). È come avere un interprete sempre a portata di mano, ed è una vera rivoluzione ogni volta che dovrete sostenere una conversazione telefonica in una lingua sconosciuta: nel video hands-on che trovate qui sotto l'abbiamo mostrata in azione, in modo che possiate verificare da soli la sua bontà, e sia chiaro che non sono necessarie app di terze parti e che tutte le conversazioni vengono mantenute completamente private.

Altra novità (disponibile dal 31 gennaio anche sui Pixel 8) è Cerchia e cerca con Google. Premendo a lungo il tasto home (o comunque nella parte centrale bassa dello schermo, anche se usate le gesture) è possibile cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo di Galaxy S24 e visualizzare risultati di ricerca pertinenti agli elementi selezionati.

Per alcuni tipi di ricerche saranno disponibili panoramiche informative generate dall'AI, in base alle quali sarà possibile porre domande più complesse e interagire con le risposte.

Abbiamo poi la funzione Interprete propriamente detta, utile nel caso la conversazione avvenga dal vivo, con la traduzione che viene visualizzata su uno schermo diviso, in modo che voi e il vostro interlocutore, possiate leggere ciascuno la parte che gli compete, ma la parte migliore è che funziona anche senza connessione dati. E sempre a proposito di traduzioni, la tastiera Samsung può anche tradurre il testo in 13 lingue diverse in tempo reale.

Assistente Chat aiuta invece a "perfezionare il tono della conversazione", semplificando l'invio di un'importante email di lavoro o anche la semplice condivisione di un post sui social. Assistente Note di Samsung Notes crea invece un riepilogo delle attività in programma auto-generato, oltre a creare modelli e copertine di anteprima per le note che volete.

Infine, Assistente Trascrizione trascrive, riassume e traduce le registrazioni vocali che avete effettuato.

Tutte le funzioni di Galaxy AI possono essere eseguite direttamente sul dispositivo o tramite ausilio del cloud: le seconde sono più efficaci ma possono richiedere più tempo e dipendono anche dalla rete, le prime sono più veloci ma il risultato potrebbe essere un po' inferiore, a seconda del caso. La cosa importante è che l'utente avrà il controllo completo: tramite un nuovo menu sarete voi a decidere, funzione per funzione, quale eseguire on device o meno.

Inoltre Samsung si impegna a fornire come sempre 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo, ovvero 5 anni di aggiornamenti di Android, ma in più viene esteso a 7 anni il periodo dei soli aggiornamenti di sicurezza, in modo che i Galaxy siano più sicuri, più a lungo. Samsung si avvicina insomma molto a Google, che offre 7 anni "completi", nel prolungare la vita dei propri smartphone.

Riguardo le funzionalità Galaxy AI c'è una nota importante da fare: anzitutto per molte di loro è necessario un account Samsung, cosa del resto abbastanza prevedibile, ma soprattutto saranno gratuite almeno fino al 31 dicembre 2025. Si era parlato in effetti, prima del lancio, di un possibile costo di queste funzionalità, che invece vengono sì lanciate gratis, ma potrebbero non rimanerlo per sempre. Vedremo come evolveranno le cose tra un paio di anni, probabilmente anche in seguito a successo (o meno) della nuova ondata di "smartphone IA" che arriveranno nel frattempo.