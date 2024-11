Ecco Samsung Galaxy S25 in un primo video: l'influenza di iPhone è "netta"

Un S25 Ultra mascherato da S24

Esteticamente la cosa può anche non dispiacere, ma tutto questo appiattirsi su un linguaggio comune non è esattamente esaltante .

Il profilo così " netto " è l'elemento che più ricorda iPhone , come del resto è stato anche per la serie Pixel 9 .

Il video non è accompagnato da novità in merito alle specifiche, che rimangono quelle trapelate in precedenza, fino a eventuale smentita.

Display da 6,8'' Dynamic AMOLED 2x, fotocamera principale da 200 megapixel, teleobiettivo 3x da 10 megapixel, teleobiettivo 5x da 50 megapixel, grandangolo da 50 megapixel e selfie camera da 12 megapixel.

Il processore è praticamente confermato: Snapdragon 8 Elite con 12 o 16 GB di RAM, e i consueti tagli di archiviazione da 256 GB, 512 GB ed 1 TB.

La batteria infine dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt (cablata) e 15 Watt (wireless). Inutile sperare nel super fast charging, perché è chiaro che Samsung non vuole inseguire quella strada.

Nel complesso insomma non certo una rivoluzione, ma non è ancora detta l'ultima parola, e state pur sicuri che in questo fine 2024 non mancheranno altri leak al riguardo.