Secondo Samsung i nuovi Galaxy SmartTag 2 "assicurano un'esperienza inedita"

Dopo averlo presentato qualche settimana fa insieme allo smartphone Galaxy S23 FE, Samsung ha lanciato il nuovo Galaxy SmartTag 2 in Corea del Sud. Galaxy SmartTag 2, infatti, sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 ottobre al prezzo di 36.300 KRW (in Italia costa 39,99 euro). L'accessorio sarà disponibile nei colori bianco e nero e, inoltre, gli utenti che lo acquisteranno sul sito ufficiale della società prima del 31 ottobre, avranno diritto a ricevere gratis una cover (morbida o rigida).

Le promozioni, però, non finiscono qui. In particolare, chi scriverà una recensione di Galaxy SmartTag 2 su Naver Smart Store riceverà anche dei punti gratuiti di Naver Pay. Passando alle specifiche, il prodotto SmartTag di seconda generazione è dotato di un design completamente nuovo che risulta più compatto. Ha un grado di protezione IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua e dispone di connettività Bluetooth 5.3 (con LE), UWB e NFC per un raggio d'azione più lungo e informazioni più precise sulla posizione.

La batteria dura fino a 500 giorni in modalità normale e fino a 700 giorni in modalità di risparmio energetico.