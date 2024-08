Nè Qualcomm nè Exynos: Samsung per i suoi Galaxy Tab S10 avrebbe fatto una scelta a sorpresa

Arrivano indiscrezioni a tratti sorprendenti per i prossimi tablet di Samsung , ovvero la serie di Galaxy Tab S10, in particolare le varianti S10+ e S10 Ultra. Stando a quanto pubblicato sulla piattaforma GeekBench, i due dispositivi dell'azienda coreana, a differenza della precedente generazione, monteranno processori MediaTek , per la precisione il chip Dimensity 9300+ (prodotto da TSMC a 4 nm). Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: si al processore MediaTek?

Secondo quanto diffuso fino ad ora, i prossimi due tablet di Samsung verranno equipaggiati col processore MediaTek Dimensity 9300+. Dunque, l'azienda coreana non avrebbe scelto Qualcomm (i Galaxy Tab S9 montavano Snapdragon 8 Gen 2) nè una soluzione interna come i chip Exynos.

Nessun cambiamento rispetto all'anno scorso, invece, per quanto riguarda la ricarica. I due tablet, stando a quanto scoperto da MySmartPrice sul sito di certificazione 3C, supporteranno la ricarica a 45 W, mentre ancora non è chiara la capacità complessiva della batteria. Altre specifiche, almeno per il momento, non sono apparse.