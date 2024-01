Samsung studia l'alternativa ad Apple Vision Pro con Galaxy VR

In particolare, il noto tipster Roland Quandt , su X , ha condiviso delle informazioni circa il visore VR SM-l130 e sul controller VR SM-l610. Sembrerebbe, dunque, che Samsung abbia intenzione di sfidare Apple ed il suo visore Vision Pro. In attesa di scoprirne di più sul nuovo progetto dell'azienda coreana - che potrebbe vedere la luce nell'agosto 2024 insieme al Galaxy Z Flip 6 - la società di Cupertino è pronta a svelare il suo primo visore, che potrebbe utilizzare lo schermo più luminoso di Samsung.

Durante l'ultimo Galaxy Unpacked , Samsung non ha svelato soltanto la nuova famiglia dei Galaxy S24 ma anche qualcosa di Galaxy Ring, l'anello smart che potrebbe debuttare nel prossimo evento dell'azienda coreana fissato per la seconda metà di quest'anno. La società, però, sta lavorando anche su altro, ovvero sul visore Galaxy VR e su di un controller .

In attesa di maggiori informazioni a riguardo, il possibile ingresso di Samsung nel mercato VR infiammerebbe - e non di poco - la rivalità con Apple ma non solo.

Difatti, è notizia recente che anche Sony lancerà un suo visore XR con un controller che consentirà agli utenti la creazione di oggetti 3D e di manipolarli nella realtà aumentata in tempo reale. A muovere il tutto ci penserà il processore Snapdragon XR2+Gen 2. Questo sistema dovrebbe debuttare nel 2024.