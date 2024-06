Samsung annuncia ufficialmente Galaxy Watch FE: con il suo prezzo mira a raggiungere ancora più utenti

E alla fine è arrivata l'ufficialità: Samsung ha annunciato il lancio di Galaxy Watch FE, uno smartwatch che coniuga le funzioni di monitoraggio di salute e fitness di Galaxy Watch ed un design resistente. L'obiettivo, così come dichiarato da Junho Park, VP and Head of the Galaxy Ecosystem Product Planning Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, è di portare tutte queste funzionalità al maggior numero possibile di utenti.

Il design di Galaxy Watch FE

Lo smartwatch sarà disponibile nel formato da 40 mm e sarà caratterizzato da un design che richiama la serie Galaxy Watch classica. Sarà disponibile in tre colori: Black, Pink Gold e Silver. Non mancheranno nuovi cinturini, con cuciture blu e arancioni. Sarà disponibile una serie di nuove watch face per personalizzare al meglio il proprio smartwatch, mentre lo schermo sarà costituito da un vetro in cristallo di zaffiro. In tal senso, lo scopo di Samsung è garantire una maggiore resistenza.

Le funzioni fitness e di salute

Galaxy Watch sarà dotato del sensore BioActive di Samsung e offrirà tante funzioni per il fitness e per il benessere. Presenti, inoltre, opzioni dedicate al monitoraggio del sonno, tra cui monitoraggio dei ritmi al coaching del sonno e creazione di un ambiente favorevole al riposo. Sarà possibile monitorare la propria salute cardiaca con funzioni dedicate, tra cui l'opportunità di monitorare la pressione arteriosa e l'ECG. Per quanto riguarda il fitness, gli utenti avranno a disposizione oltre 100 allenamenti diversi (sarà sempre possibile controllare i propri progressi). Per gli appassionati della corsa, l'analisi avanzata aiuterà ad analizzare le prestazioni per massimizzare l'efficienza, fornendo anche consigli su come prevenire gli infortuni. Per un'esperienza di corsa più efficace, la Zona di frequenza cardiaca personalizzata supporterà gli utenti a stabilire i propri obiettivi in base alle proprie capacità fisiche. Inoltre, Galaxy Watch FE supporta la Composizione corporea, che fornisce agli utenti dati completo sul loro corpo e sulla forma fisica. I possessori dello smartwatch riceveranno anche messaggi motivazionali così da raggiungere più facilmente i propri obiettivi.

L’ecosistema Galaxy

Come già visto sugli altri modelli, anche Galaxy Watch FE assicurerà la connessione continua tra i dispositivi Samsung Galaxy. Ad esempio, gli utenti potranno localizzare il proprio telefono quando è scollegato dall'orologio tramite Trova il mio telefono. Controller fotocamera, invece, permette di controllare a distanza la fotocamera dello smartphone Galaxy. Galaxy Watch FE supporta anche Samsung Wallet. Gli utenti, quindi, potranno pagare i propri acquisti e accedere a vari documenti, tra cui carta d'identità e patente direttamente dal proprio smartwatch.

Disponibilità

Il nuovo Galaxy Watch FE sarà disponibile in Italia a partire da questa estate al prezzo di vendita di 219 euro. Ed a proposito del prezzo, non si può non esprimere una riflessione, e cioè che questo modello potrebbe richiamare per certi versi il Galaxy Watch 4 da 40 mm, soltanto con un prezzo di listino che corre il rischio di essere più alto rispetto a quello di modelli simili già sul mercato, come appunto il modello sopra citato. Anche Galaxy Watch 6 da 40 mm si trova a prezzi simili (se non più bassi).

