Svolta per i Samsung Galaxy Watch: approvato il rilevamento dell’apnea notturna

Samsung ha ufficializzato che la FDA (Food and Drug Administration) americana ha autorizzato la funzionalità di monitoraggio dell'apnea notturna attraverso l'app di Samsung Health. In particolare, questa novità permetterà a Samsung Galaxy Watch e ad uno smartphone compatibile di rilevare i segni di apnea notturna (OSA) da moderata a grave durante un monitoraggio di due notti (dedicata agli utenti con un'età superiore ai 22 anni).

L'apnea notturna consiste in un'interruzione del respiro durante il sonno, che provoca un abbassamento della qualità del sonno ed una maggiore stanchezza durante la giornata. Inoltre, l'apnea notturna, se non controllata, può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. In tal senso, la funzionalità di Samsung potrà consentire il rilevamento anche delle forme più gravi di OSA.