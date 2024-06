Quando Samsung si ispira ad Apple: nuove immagini di Galaxy Watch Ultra e non solo

Ci avviciniamo sempre di più al grande evento di Samsung, il Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo 10 luglio in quel di Parigi. Sarà l'occasione per vedere finalmente una rilevante serie di nuovi prodotti dell'azienda.

Nelle ultime ore sono emerse nuove immagini di Galaxy Watch Ultra, condivise dall'affidabile leaker Evan Blass , le quali mostrano come sarà lo smartwatch più da vicino.

Stiamo parlando di Galaxy Watch Ultra , il primo smartwatch "Ultra" di Samsung. Sin da quando è trapelato il nome abbiamo pensato ad Apple Watch Ultra , ipotizzando che si sarebbe trattato di un dispositivo particolarmente performante per il settore smartwatch. Questo è stato confermato dai rumor successivi, purtroppo anche per quanto riguarda il prezzo di lancio che sarà particolarmente salato.

Prima abbiamo menzionato il parallelo con il Watch Ultra di Apple perché dalle nuove immagini vediamo come il cinturino del nuovo dispositivo di Samsung sarà molto coerente con quello mostrato alla presentazione di Apple Watch Ultra. Inoltre, vediamo come gli agganci del cinturino al dispositivo siano del tipo a fascia, proprio come quelli che troviamo su Apple Watch Ultra.

Per rimanere in tema, Blass ha mostrato anche delle nuove immagini di Galaxy Buds 3. Vediamo come le cuffie cambieranno radicalmente design al passato, convertendosi a un design molto meno "Buds" e molto vicino alle AirPods di Apple. Lo stesso dovrebbe riguardare anche le Galaxy Buds 3 Pro.

Infine, tra le immagini condivise abbiamo modo di vedere anche Galaxy Watch 7. Lo smartwatch presenta un cinturino che per trama è simile a quello del modello Ultra, ma presenta gli agganci tradizionali a molla.

Il design del quadrante è più tondeggiante rispetto a quello del modello Ultra, confermando una certa continuità con Galaxy Watch 6.