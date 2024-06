Diffuse altre specifiche e render di Z Flip 6: il pieghevole di Samsung non ha più segreti

Ormai si sa tutto (o quasi) dei nuovi pieghevoli di Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Ad esempio, è trapelato che il pieghevole a conchiglia avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X (1080x2640) da 6,7" con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il pannello esterno, invece, sarà di tipo Super AMOLED con una diagonale da 3,4" (720x748).

Al centro di tutto ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, abbinato a 256/512 GB di memoria interna. Passando al comparto fotografico, il sensore principale avrà una risoluzione di 50 MP con apertura f/1.8 (potrebbe trattarsi dello stesso utilizzato sui Galaxy S24 e su Galaxy Z Fold 5). La lente ultrawide, invece, rimane la medesima 12 MP di Flip 5. Per i selfie, infine, tornerà utile la fotocamera anteriore da 10 MP. Sul piano dell'autonomia, spazio alla batteria da 4.000 mAh (un passo in avanti rispetto al precedente modello).