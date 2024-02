Samsung Galaxy Z Fold 6 svelato: ci aspettavamo di più?

Vediamo quindi che Samsung si ispira a sé stessa , ovvero che Z Fold 6 eredita i "fianchi piatti" di S24 , oltre ai tre microfoni, alla griglia dello speaker e alla porta USB-C. In questo caso però il pulsante di accensione include anche un lettore di impronte digitali , dato che si tratta di un pieghevole, mentre il modulo a tre fotocamere sul retro è praticamente lo stesso del passato, e questo si riferisce anche alla fotocamera sotto al display per lo schermo pieghevole.

Mentre gli occhi di tutti i fan Samsung sono puntati verso il Galaxy Ring , che proprio in questi giorni di MWC è stato mostrato per la prima volta, non dobbiamo dimenticarci che l'azienda coreana sta lavorando anche ai suoi prossimi pieghevoli , che potrebbero essere lanciati proprio assieme al " magico anello ", ed è proprio di Galaxy Z Fold 6 che sono oggi trapelate le prime e affidabili immagini.

Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 153,5 x 132,5 x 6,1 mm da aperto; lo schermo pieghevole è circa 7,6 pollici), mentre il cover display è da circa 6,2''.

Galaxy Z Fold 6 è quindi 1,4 mm più corto di Z Fold 5 e 2,6 mm più largo.

Come spesso succede si tratta di render realizzati sulla base di schemi CAD del telefono stesso, ottenuti dal ben noto @OnLeaks e ripubblicati in questo caso da Smartprix. Non sono quindi immagini ufficiali, per quanto solitamente si rivelino piuttosto affidabili, ma è evidente che chi si aspettava un nuovo design rimarrà deluso.

Non che vada reinventata la ruota ogni volta, ma la concorrenza ha messo sul piatto diverse proposte interessanti negli ultimi mesi (pensiamo a OnePlus Open e ad Honor Magic V2), mentre i designer di Samsung sembrano essersi "impigriti" ormai da un bel pezzo. E il pubblico come la prenderà?