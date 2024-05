Samsung prepara una novità attesa dagli utenti sul display di Z Flip 6

In particolare, The Elec ha riferito che Samsung introdurrà un vetro ultrasottile (UTG) più spesso sullo schermo pieghevole di Z Flip 6, aumentando da 30 micron a 50 micron. Questa novità dovrebbe consentire una maggiore durezza della superficie nonché una piega del display meno invasiva. Proprio quest'ultima possibile novità, ovvero una piega meno visibile, potrebbe essere ben accolta dagli utenti, soprattutto perché su questo versante Z Flip 5 non ha migliorato di molto le cose.

Tra l'altro, si tratta di un aspetto non secondario su un pieghevole, anche alla luce dei progressi fatti dalla concorrenza, tra cui OPPO Find N3 Flip, che mette in mostra una piega quasi invisibile. Per quanto riguarda la cerniera, invece, dovrebbe essere la medesima già vista su Z Flip 5. A questo proposito, Samsung starebbe progettando delle modifiche per il futuro Z Flip 7.

Sempre su Z Flip 7, questo pieghevole potrebbe offrire una nuova "struttura UTG" per ridurre ancora di più la piega del display. Si riferisce, poi, che l'UTG dovrebbe essere ancora più spesso. Su questo punto, sempre The Elec, chiarisce che un vetro più spesso sarà legato all'implementazione della nuova cerniera.

Passando all'altro pieghevole, ovvero Z Fold 6, stando a precedenti indiscrezioni, peserà di meno rispetto al predecessore, ovvero 239 grammi (invece di 253 grammi). Anche lo spessore sarà ridotto: 12,1 mm da chiuso e 5,6 mm da aperto.