Brutta notizia per gli utenti: il pieghevole Galaxy Z Fold 6 potrebbe costare di più

Siete in trepidante attesa dei nuovi pieghevoli di Samsung? Ebbene, dopo l'ultima indiscrezione potrebbe passarvi la voglia (almeno un pò). Stando al tipster OnLeaks, almeno Galaxy Z Fold 6 subirà un aumento del prezzo di vendita negli Stati Uniti (non si sa cosa ne sarà degli altri mercati). In pratica, uno dei nuovi pieghevoli dell'azienda coreana - l'altro sarà Z Flip 6 - costerà 100 dollari in più rispetto al passato.

Nel dettaglio, il pieghevole sarà disponibile nei tagli di memoria da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Le tre versioni dovrebbero costare rispettivamente: 1.899,99 dollari, 20199,99 dollari e 2.259,99 dollari, ovvero 100 dollari in più rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda gli altri mercati, non si ancora molto. Ad esempio, la serie Galaxy S24 è stata lanciata con un prezzo invariato negli Stati Uniti mentre in altri Paesi ha subito un leggero rincaro.