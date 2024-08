Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim debutterà a settembre?

Stando alle ultime indiscrezioni, Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe debuttare in Corea del Sud il 25 settembre con un prezzo di vendita di 2,8 milioni di won, ovvero circa 1.880 euro. Il dispositivo, oltre ad alcune novità sul piano del design, potrebbe beneficiare di un upgrade relativo al comparto fotografico.

Procedendo con ordine, il dispositivo (nome in codice Q6A, numero di modello SM-F958N) monterebbe un sensore fotografico anteriore da 10 MP, mentre sul posteriore ci sarebbe spazio per un'ultragrandangolare da 12 MP (ancora nessuna indiscrezione, invece, per il sensore principale e teleobiettivo).

Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe rappresentare il salto in avanti più importante fino ad oggi relativamente alla fotocamera UPC nascosta sotto al display interno: difatti dovrebbe passare da 4 (di Galaxy Z Fold 6) a 5 MP.

Per il resto, già si sa che il nuovo pieghevole dovrebbe avere display più grandi rispetto al modello già sul mercato: il pannello esterno sarà da 6,5", quello interno da 8". Lo spessore da piegato, infine, sarebbe di 11 mm (contro i 12,1 mm di Galaxy Z Fold 6).

Sulla disponibilità del pieghevole, infine, non si sa molto. È plausibile che possa essere destinato esclusivamente ai mercati di Corea e Cina.